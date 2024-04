I 150 anni della filarmonica con l’aiuto della Fondazione Cassa

Si avvicina, nel 2025, un compleanno importante per il Corpo musicale paesano a Montecarlo. I 150 anni di esistenza. Intere generazioni vi sono passate. "Il presidente della Filarmonica di Montecarlo Giorgio Pieraccini e il consiglio direttivo – si legge in una nota - desiderano ringraziare pubblicamente il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il suo presidente Marcello Bertocchini per il consueto e generoso contributo annuale stanziato a favore dell’associazione destinato a sostenerne le attività culturali e didattiche, anche in vista del raggiungimento del traguardo dei 150 anni dalla fondazione, avvenuta nell’anno 1875.

Il contributo erogato sarà destinato prevalentemente alle attività didattiche della locale scuola di musica, aperta gratuitamente ai ragazzi in età scolare di Montecarlo e dei comuni vicini e alle attività concertistiche dell’anno in corso e che si esibiscono spesso". Allo studio diverse iniziative. La Filarmonica è una specie di istituzione a Montecarlo.

Non sono state conservate scritture originali dei primi tempi di costituzione della banda musicale; una testimonianza della formazione di un gruppo di musicanti sembra essere rappresentata da una fotografia, datata 1872, con la didascalia "Corpo Musicale di Montecarlo", ma che probabilmente va datata qualche anno dopo. Infatti nel settembre 1873, si vede come si andava formando un’associazione che non aveva avuto ancora il crisma dell’ufficialità. Oggi è un punto di riferimento nel panorama culturale della Provincia di Lucca.

Ma.Ste.