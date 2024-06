Hoffman nel negozio di orologi antichi . I ciak proseguono

Elegantissimo, sorridente e sempre affabile ormai Dustin Hoffman è “uno di noi“. Perfettamente a suo agio in città anche ieri non ha mancato di dimostrarlo durante le riprese che si sono svolte negli studi ricavati nella ex Manifattura di via Filzi a San Concordio. E’ qui che in particolare sono stati riprodotti gli scenari di New York che appariranno nella pellicola firmata da Peter Greenaway. Oggi ancora riprese negli interni, domani invece nel negozio di orologi antichi di piazzale Arrigoni, il primo e il 2 luglio altri ciak in centro (anche con il drone in piazza San Michele e in via del Fosso), con limitazioni al traffico e alla sosta.