"Ho detto apposta di avere il cervello blu" Di fronte al perito avrebbe simulato

Una mente attanagliata tra luci e ombre. Una lucida follia che ha permesso a Gianluca Paul Seung di divincolarsi nella zona grigia di perizie contraddittorie, tra imputabilità e non imputabilità. Ed è questa la zona di confine che torna prepotentemente (e drammaticamente) di attualità alla luce dei fatti. Se infatti dalla prima verifica clinica risulta "delirante", da successiva visita medica, Seung stesso dice di volersi "autodenunciare per simulazione" per aver detto appositamente di avere "un cervello blu e un dna alieno" al fine di provare in modo eclatante la sua incapacità. La sentenza del giudice Nidia Genovese del 3 maggio 2022 fa leva proprio sulla non imputabilità "per incapacità di intendere e di volere" del 35enne, allegando, appunto, la perizia del professor Pietro Pietrini, nominato dal Tribunale da cui discendeva chiaramente la necessità di un inserimento in Rems.

Il professore non soprassiede sull’aspetto delirante: "Il Seung dice al perito di avere un cervello di colore blu ed un dna alieno" e riferisce di accuse di traffico di organi di immigrati, di ormoni per rimanere giovani per il piacere sessuale, senza precisare che l’accusa è rivolta ad un composito parterre con il primario psichiatra, il sindaco di Viareggio, l’ex questore di Lucca e la Regina d’Inghilterra. E la guardia giurata del tribunale di Lucca che da lui fu ferita "apparteneva alla mafia".

Ma il 28 settembre 2022 il primario di psichiatria professor Mario Di Fiorino invia il medico di guardia per verificare le condizioni di salute di Seung. "Il paziente – è l’esito dell’incontro – accetta il colloquio nel giardino di casa non permettendoci tuttavia di entrare. Alla visita appare logorroico e vischioso. Non sono emerse alterazioni comportamentali quali aggressività o irritabilità ; è apparso tuttavia polemico verso politici e sanitari, in particolare verso il professor Pietrini che ha redatto la sua ultima perizia, riferendo di ’non essere soggetto psichiatrico’ e che a breve si autodenuncerà per simulazione. Si invita a prendere contatti con il Ceser ed il proprio referente psichiatra per concordare un prossimo incontro e a tal proposito si dimostra ambiguo ed evasivo"

Francesca Navari