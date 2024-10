Halloween, tutto pronto a Borgo. Si avvicina la notte dell’orrore

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con il trentesimo anniversario di Halloween Borgo a Mozzano, la manifestazione che da tre decenni trasforma il capoluogo borghigiano in un palcoscenico a cielo aperto per la notte più spaventosa dell’anno. L’edizione 2024 si preannuncia particolarmente ricca e speciale, segnando un importante traguardo per la più grande festa di Halloween a ingresso gratuito d’Italia. L’evento è promosso e organizzato dall’amministrazione comunale e curato dall’associazione BEA - Borgo Espressione Artistica. Per celebrare questo importante anniversario quest’anno è in programma uno spettacolo pirotecnico particolarmente ricco e scenografico, che lascerà tutti a bocca aperta. Come da tradizione, i fuochi d’artificio accompagneranno l’anima di Lucida Mansi nel suo incontro con Lucifero. Lo show sarà curato da Diego Bertoli Barsotti, dell’azienda locale Diego Fuochi d’Artificio di Gioviano.

"Halloween Borgo a Mozzano è ormai una tradizione radicata nel territorio della Media Valle del Serchio. In questi trent’anni ha saputo resistere al passare del tempo, crescere e farsi conoscere in tutta Italia, diventando la festa di Halloween più grande del Paese - dice il sindaco di Patrizio Andreuccetti -. È un evento che coinvolge moltissime persone e associazioni locali, un vero e proprio simbolo dell’anima del nostro territorio". La serata sarà animata da un fitto programma di eventi: cinque scene horror interattive, sette gruppi musicali che suoneranno dal vivo nelle strade e nelle piazze del Borgo, e tre postazioni DJ set per far ballare il pubblico. Non mancherà l’immancabile Tunnel dell’Orrore aperto a grandi e piccoli visitatori.

Sin dal pomeriggio, le vie del centro si popoleranno di figuranti, personaggi spaventosi, laboratori creativi e spettacoli per i più piccoli. Anche quest’anno torneranno i Krampus, spaventosi demoni che vagheranno per la città alla ricerca di chi è stato cattivo, mentre per la prima volta arriverà a Borgo a Mozzano la tribute band ufficiale europea di Marilyn Manson, i "Godamn Superstar". E le streghe, nella notte di Ognissanti, come narra la leggenda, transiteranno dal Ponte del Diavolo.

Marco Nicoli