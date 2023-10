Halloween, le anteprime della festa. Scatta il conto alla rovescia per la kermesse a Borgo a Mozzano

Si avvicina a grandi passi la notte di Halloween. Il conto alla rovescia per la 29ª edizione della magica notte dell’Horror a Borgo a Mozzano è ufficialmente partito. Torna, anche quest’anno, la festa che anticipa la festa: Ritual - Street food and Music, quattro giorni di musica, divertimento e street food per tutti. Un evento nell’evento che prenderà il via sabato 28 e che durerà fino alla notte di Ognissanti, il 31 ottobre. Durante i quattro giorni, in piazza Garibaldi, saranno presenti numerosi stand dello Street Food Truck provenienti da tutta Italia: dagli hamburger al tex-mex, dalla Romagna all’Abruzzo, aperti a pranzo e a cena. Immancabile la musica: sabato 28 ottobre, infatti, sarà presente il dj Iacopo Pelletti. Domenica 29, invece, spazio ai piccoli mostri con “Halloween Kids“: si comincia alle 11.30, con l’apertura dei food truck per proseguire durante il pomeriggio con lo spettacolo di giocoleria degli amici di Circotà, trampolieri, truccabimbi e Max Pugno di Fuoco, l’artista che, al calar della sera, metterà in scena un vero spettacolo con il fuoco.

La festa prosegue poi lunedì 30 e raggiungerà il suo apice martedì 31 ottobre. In occasione della notte di Halloween alle 20 andrà in scena “Shibari - Quando l’oscurità si trasforma in arte“, a cura di Sarca Martello, mentre alle 21 a far scatenare il pubblico sarà la “Urlo Band“, il gruppo musicale più trasgressivo e truccato d’Italia. La musica e il divertimento continuano tutta la notte con il dj producer Matteo Pasquini. Il culmine della festa al Ponte del Diavolo, dove ancora una volta si compirà il tragico destino di Lucida Mansi, la vanitosa nobildonna lucchese che cedette la sua anima al Demonio in cambio di altri 30 anni di giovinezza. L’ira di Lucifero si manifesterà con gli spettacolari fuochi d’artificio nella notte. L’evento, libero e a ingresso gratuito, è organizzato con il patrocinio del Comune Borgo a Mozzano.

Marco Nicoli