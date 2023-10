Halloween, attrazioni e sicurezza: "Anche quest’anno evento gratuito. La festa deve essere di tutti"

Halloween: nell’eterno mito di Faust e della vanitosa Lucida Mansi. La XXIX edizione di Halloween Borgo a Mozzano, la festa a ingresso gratuito più grande d’Italia, è realtà: i terrificanti Krampus, tantissima musica, street food, scene spaventose per tutto il paese e tanto divertimento anche per i più piccoli.

Il programma è stato presentato dal sindaco Patrizio Andreuccetti, da Angela Taliani, presidente dell’associazione BEA - Borgo Espressione Artistica e da Marco Martini, comandante della polizia municipale. "Halloween è Borgo a Mozzano e viceversa - commenta Andreuccetti - . Anche quest’anno abbiamo scelto di mantenere l’ingresso gratuito: la festa deve essere di tutti. L’aspetto della gratuità non è da sottovalutare: Halloween a Borgo è per le famiglie, per i giovani, per chi vuole divertirsi senza spendere un capitale".

"La nostra associazione - spiega Angela Taliani, presidente di BEA, la nuova associazione di volontari che stanno curando l’evento - nasce con la volontà di restituire la festa al paese e ai suoi abitanti. Il gruppo nato spontaneamente unisce giovani borghigiani e lavora per portare in scena un Halloween spettacolare".

Il programma. La festa inizierà alle 16 del 31 ottobre, con gli imperdibili spettacoli per bambini: la sfilata di Jack Re delle Zucche, trucchi e giochi, racconti horror in biblioteca, spettacoli di magia e il trick or treat – dolcetto o scherzetto – per le case del centro storico. Dalle 18 inizia la musica e aprono gli stand dello street food: ogni angolo del paese sarà allestito seguendo un tema specifico. Dalla stregoneria allo splatter, dall’apocalisse zombie al circo nero fino alle favole horror: ogni attrazione sarà a ingresso libero.

La sicurezza. Il comandante Martini ha assicurato che, per garantire a tutti di poter vivere con serenità la sera di Halloween, è stato approntato, concordato con la Questura, un piano sanitario, attivo dalle 18, che prevede la presenza di 3 ambulanze, due delle quali con medico a bordo e una con BLSD, oltre a due squadre aggiuntive di BLSD. Richiesto inoltre l’ausilio delle polizie locali dei comuni limitrofi per il controllo della circolazione. Come sempre, spettacolo pirotecnico conclusivo al Ponte del Diavolo.

Marco Nicoli