Guttuso e Ligabue arrivano alla Galleria

Barga ospiterà le opere di due grandi artisti. Dal 25 maggio al 30 settembre della Galleria De Bonis, con sede in Reggio Emilia, e del Comune di Barga, grazie al sostanziale contributo della Fondazione CRL, la cittadina vedrà la mostra "Dalla realtà al realismo: Renato Guttuso e Antonio Ligabue", dedicata a due grandi artisti che indubbiamente hanno scritto la storia dell’arte moderna. Il Comune di Barga ha fortemente sostenuto questa iniziativa per il suo alto valore culturale, proseguendo l’impegno iniziato in questi anni per portare i grandi nomi dell’arte nella cittadina e valorizzare così anche la vocazione turistica dedicata all’arte della cittadina. La mostra comprende una selezione di dipinti dei due artisti, che ripercorrono le tappe più significative dei loro percorsi artistici, spesso afferenti anche ai loro grandi capolavori museali.