Guerra alle polveri sottili. Contributi alle famiglie

Sei milioni di euro per sostituire gli impianti caloriferi di vecchia generazione. Sono contributi destinati ai cittadini residenti nei 14 comuni della Piana – quindi Altopascio, Capannori, Lucca, Porcari, Montecarlo – ma anche a quelli di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano. Da bando potranno essere richiesti fino a 9mila euro per sistemi alimentati a solare e fino a 12.500 euro per quelli alimentati con fotovoltaico. Le spese ammissibili saranno quelle effettuate a decorrere dal 15 febbraio 2024 (richieste attraverso la piattaforma online di Sviluppo Toscana). Il contributo è appunto destinato a chi intende i dismettere di generatori di calore già installati e a uso residenziale alimentati a biomassa (compresi i caminetti a focolare aperto mediante eliminazione/chiusura con muratura) o a gasolio con un impianto a pompa di calore ad alta efficienza. Il miglioramento della qualità dell’aria nei comuni della piana lucchese è al centro del bando “Case zero” pubblicato dalla Regione Toscana.

Per comprendere i contenuti del bando e capire come si possono presentare e domande (accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili), Cna Toscana, in collaborazione con Cna Toscana centro e Cna Lucca, organizza un’iniziativa dal titolo “Bando casa 0 emissioni: opportunità di efficientamento attraverso la dismissione degli impianti inquinanti”, prevista per giovedì 18 luglio alle 18 nella sede Cna di Monsummano Terme con possibilità di collegarsi da remoto. L’iniziativa sarà aperta dai saluti di Mirko Rindi (presidente dei termoidraulici di Cna Toscana Centro), successivamente Danilo Marzini (presidente Installazione e impianti di Cna Toscana) introdurrà il tema che sarà poi presentato nella sua interezza da Vincenza Giancristiano (direzione urbanistica e sostenibilità, settore economia circolare e qualità dell’aria della Regione Toscana) e da Andrea Piazzini (ingegnere esperto in efficientamento energetico) che si occuperà di illustrare il “Conto termico 2.0 e altre agevolazioni fiscali”. Modererà l’iniziativa Roberto Pellegrini (coordinatore Installazione e Impianti di Cna Toscana). Per partecipare all’iniziativa online ci si può connettere al link che si trova su www.cnalucca.it.

Laura Sartini