Gucher una garanzia. Super Saporiti. Gemignani ci crede

PALMISANI: 6,5. Sul gol di Tremolada, vede rimbalzare la palla che lo trae in inganno. Non sempre sicuro nelle uscite. Bello l’abbraccio dei compagni di squadra al momento del gol di Gemignani. Salva il risultato nel recupero su Corazza.

SABBIONE: 6,5. Gioca senza errori e svolge il suo lavoro senza sbavature. Da un suo tiro ribattuto arriva il gol di Gemignani.

GUCHER: 7-. Al centro della difesa è una garanzia. Sicuro e preciso nelle chiusure, spazza via la palla quando serve ed imposta il gioco dalle retrovie.

GASBARRO: 6,5. In difesa è preciso e non concede niente agli avversari. In qualche occasione prova a spingersi in avanti e per poco non trova la rete.

GEMIGNANI: 6,5. Secondo gol in rossonero per il giocatore di Lucca, che ci crede e sul secondo palo batte Livieri. Spinge molto e mette al centro buoni cross.

VISCONTI: 6,5. A centrocampo prova ad intercettare il gioco degli avversari. Cerca di dare il suo contributo con qualche buon passaggio.

TUMBARELLO: 6,5. Il capitano quando serve torna a dare una mano dietro quando serve. Nel mezzo cerca di postare il gioco per i compagni di squadra.

CATANESE: 6,5. Nei primi minuti di gara ha una ghiotta occasione, ma al momento di calciare si lamenta con il direttore di gara per una presunta trattenuta. Rimedia il cartellino giallo.

ANTONI: 6,5. Non commette grandi errori e prova a spingere palla al piede. Se c’è da difendere lo fa con attenzione.

MAGNAGHI: 6,5. Lotta tanto contro i due centrali dell’Ascoli, che lo marcano stretto. Fa a sportellate e rimedia diversi falli interessanti.

SAPORITI: 7,5. Realizza il suo quinto gol in rossonero. E’ un’autentica spina nel fianco della difesa bianconera, che fatica a contenerlo, nonostante il raddoppio delle marcature.

SELVINI, FEDATO e CARTANO: sv. Entrano per dare il loro contributo nella fase cruciale del match.

Alessia Lombardi