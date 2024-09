Guasto Enel all’ospedale San Luca. Situazione ripristinata subito

Nella mattinata di ieri si è verificato un guasto Enel, a seguito del quale sono entrati in funzione i gruppi elettrogeni dell’ospedale “San Luca” di Lucca. La funzionalità delle macchine diagnostiche come TAC e Risonanza magnetica (RMN) è stata prontamente ripristinata, ma la riaccensione delle apparecchiature e la verifica che il guasto Enel non avesse avuto altre conseguenze hanno comportato l’esigenza di interrompere alcune funzioni.

Grazie alla disponibilità e alla professionalità del personale non è però saltato alcun esame e le procedure in corso sono state tutte portate a termine. Sempre a causa del problema sulla rete elettrica da uno degli scarichi del motore del gruppo elettrogeno del “San Luca” è uscito per qualche minuto del fumo scuro, che ha allarmato alcuni cittadini ma che non era legato ad alcuna situazione di pericolo. Anche in questo caso il ripristino è avvenuto in tempi rapidi e senza danni.

L’Asl Toscana nord ovest si scusa comunque con la cittadinanza per eventuali disagi o ritardi, anche se determinati da una causa esterna all’Azienda.