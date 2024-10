Guardia giurata si toglie la vita nella sede dell’Inps

Una guardia giurata si è tolta la vita sparandosi un colpo di arma da fuoco all’ingresso della sede Inps di Lucca. Sul posto, oltre al 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo che aveva 59 anni, sono giunti anche i carabinieri che hanno interdetto tutta l’area a pianterreno dello stabile. I militari stanno procedendo per chiarire i motivi del gesto anche se da quanto emerso dalle prime testimonianze non sarebbe riconducibile a problemi sul lavoro della vittima o legati all’ente previdenziale ma riguarderebbero la sfera personale. Accertamenti sono in corso.