Gruppo della Diocesi in pellegrinaggio da San Giovanni Paolo II

Gruppo della Diocesi di Lucca in pellegrinaggio in Polonia sui luoghi di San Giovanni Paolo II. L’esperienza "si colloca nella prospettiva della visita pastorale, da preparare anche nella preghiera e nel cammino comune", come dice l’arcivescovo Paolo Giulietti, che sta partecipando all’esperienza, inaugura le attività del nuovo Servizio diocesano per i Pellegrinaggi, costituito in seno all’Ufficio diocesano per la pastorale dello Sport e del Turismo. Il pellegrinaggio in pullman è iniziato domenica scorsa e il rientro è previsto domani, venerdì 8 settembre.