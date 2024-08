Grotta del Vento, ricorrenza speciale: le iniziative per riscoprire la storia di un luogo magico

Fornovolasco, 29 agosto 2024 – Una platea interessata e appassionata delle mille suggestioni del mondo sotterraneo si è ritrovata alla Grotta del Vento di Fornovolasco per partecipare al primo dei tre appuntamenti previsti per il sessantesimo anniversario dalle prime esplorazioni, avvenute nel 1964 all’interno della stessa grotta. Dopo una sentita introduzione del sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, che, tra l’altro, ha esaltato il ruolo dell’ambito sotterraneo nello sviluppo del turismo dell’intera Valle del Serchio, ha avuto inizio la conferenza di Vittorio Verole-Bozzello, il quale ha confidato come fino dalla più tenera età abbia provato un profondo interesse per qualsiasi cavità presente nel sottosuolo. La sua attività speleologica ha, infatti, avuto inizio all’età di 14 anni mentre a 21, quando aveva all’attivo l’esplorazione e la visita di circa 400 grotte, “scoprì“ la Grotta del Vento e decise di valorizzarla turisticamente rendendola facilmente percorribile a chiunque.

Una modalità per offrire un’opportunità unica, inclusiva e condivisibile, di accesso in tutta comodità al mondo sotterraneo, prima riservato solo agli speleologi più esperti. Oltre al classico scenario costituito dalle stalattiti, dalle stalagmiti e dalle colate concrezionali, i visitatori della Grotta vengono così trasportati in assoluta sicurezza tra abissi che paiono senza fondo e gallerie dalle pareti levigate e nude, a evidenziare l’azione erosiva esercitata dall’acqua sulle rocce calcaree. Al dettagliato racconto sulle mille difficoltà incontrate nei lavori, è poi seguita seguito una visita tematica nel corso della quale Vittorio Verole ha fornito informazioni sugli aspetti più salienti dell’esplorazione, sui criteri di valorizzazione e sulle tecniche usate nella realizzazione dei sentieri e dell’impianto di illuminazione.

Domani sera, per il secondo appuntamento previsto dal calendario degli eventi celebrativi, sarà presente Max Goldoni, esperto di comunicazione ed ex consigliere della Società Speleologica Italiana, con una conferenza denominata “La magia del mondo sotterraneo: sensi e sensazioni”. Nessun limite al numero di presenti alla conferenza, mentre per la visita è necessaria la prenotazione. A disposizione il numero 0583 722024, tra le 10 e le 19.

Fiorella Corti