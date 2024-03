"Green Le Mura Spring vs P.F. Prato: la sfida decisiva per il passaggio del turno"

Si torna in campo. Questa volta il Green Le Mura Spring, affronteranno in gara due P.F. Prato, questa sera alle 21.15 al Palatoscanini. Dopo aver vinto gara uno del primo turno di playoff del campionato di serie B femminile le biancorosse vogliono portare un altro successo a casa. Vittoria conquistata per 63-52 con le ragazze del Green Lucca provano che proveranno a chiudere la serie per passare al turno successivo. Le laniere dal canto loro cercheranno con tutti i mezzi di allungarla fino a gara 3 prevista, nell’eventualità, al Palatagliate per domenica 24 alle ore 20,30. Coach Biagi avrà a disposizione tutte le titolari che lunedì scorso hanno avuto l’opportunità di un allenamento supplementare con Marco Sodini, allenatore della nazionale Under18. Prato dovrebbe recuperare la play Martina Mandroni, vecchia conoscenza lucchese, che ha giocato nel roster campione d’’Italia nel 2018.

"Non dobbiamo farci condizionare da gara uno – ha commentato Luca Biagi – ma entrare in campo con la giusta mentalità sapendo che devi dare il massimo per portare a casa il risultato. Loro saranno sicuramente aggressive, ma noi dobbiamo cavalcare l’entusiasmo che abbiamo dentro. Dobbiamo attaccare meglio la loro difesa a zona e migliorare le percentuali di tiro che non sono state buonissime (37,2% da due e 21,7% da tre, ndr), imparando dagli errori che abbiamo fatto e rafforzando le nostre sicurezze".

Alessia Lombardi