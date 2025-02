“Green Effect”, gli impatti ambientali della moda in un docufilm

“Green Effect. Fashion for profit” è il titolo del docufilm realizzato dalla Associazione Ecofashion Italy, che il 5 Febbraio, alle 10, alla Chiesa di San Francesco, presenterà per la prima volta al pubblico, ad ingresso libero, la versione integrale della produzione. Il film verrà proiettato in anteprima ai ragazzi delle scuole del territorio ed è stato realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Cumulus Association, Fondazione Villa Bardini, Retiambiente Spa, Green Cross Italy e GrennMe come media Parner.

L’opera affronta in modo analitico con immagini, documenti, interviste ad esperti del settore ed approfondimenti, i temi legati all’impatto ambientale del settore tessile: quello, cioè, che necessita di una maggiore attenzione per renderlo più compatibile con i criteri legati all’economia circolare. Il mondo del tessile, infatti, presenta talvolta una materia prima con una qualità al ribasso, con conseguente scarso e complicato riciclo e difficile riuso.

Istituzioni, aziende, ma anche consumatori e associazioni giocano quindi un ruolo sempre più importante per orientare consumi e produzione verso una riduzione degli impatti ambientali. Occorre perciò alzare l’attenzione sul tema, per analizzare ancora meglio una tendenza poco sostenibile; per questa ragione, rivolgersi al pubblico e ad un gran numero di giovani studenti con la produzione di un docufilm può risultare importante, al fine di costruire ed immaginare un futuro diverso.

La mission della Associazione, infatti, sarà quello di veicolare il documentario attraverso le scuole, media, superiore ed università sia in Italia che all’estero.