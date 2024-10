Green economy e sviluppo. Lucense protagonista

Parlare di sostenibilità e sviluppo, facendo particolare riferimento al valore della green economy italiana. Anche quest’anno Lucense partecipa alla terza edizione del Pianeta Terra Festival, l’evento internazionale organizzato da Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con la direzione scientifica di Stefano Mancuso. Il festival si terrà a Lucca dal 3 al 6 ottobre, e rappresenta un importante punto di incontro per discutere di tematiche complesse che riguardano la sfida ambientale. Un appuntamento classico e molto importante, che riunirà nuovamente a Lucca scrittori, esperti e scienziati.

Lucense sarà protagonista venerdì 4 ottobre, alle 17.15 alla Cappella Guinigi, nel complesso di San Francesco, con l’incontro “Sostenibilità e sviluppo”, un’occasione per riflettere sul valore della green economy italiana.

Interverranno Enrico Fontana, Direttore Generale di Lucense, e Domenico Sturabotti, Direttore della Fondazione Symbola. L’incontrò sarà moderato da Nicolas Lozito.

Nel quinquennio 2018-2022 più di un’impresa su tre ha effettuato eco-investimenti, due su cinque nell’industria manifatturiera. Queste imprese, oltre a ridurre gli impatti sull’ambiente, risultano essere più dinamiche sui mercati esteri rispetto a quelle che non investono, facendo registrare maggiormente un aumento nei fatturati e nelle assunzioni.

La presentazione del Rapporto GreenItaly che Symbola (Fondazione per le Qualità Italiane) aggiorna annualmente, è l’occasione per illustrare le azioni sviluppate nel nostro territorio grazie al Programma triennale Sostenibilità delle filiere produttive lucchesi, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il periodo 2022-2024, e attuato da Lucense, che supporta progetti di innovazione e trasferimento tecnologico nell’ambito della sostenibilità, con ricadute diffuse sul territorio e le principali filiere coinvolte; ad oggi ne sono stati sviluppati 5, ed avviato un nuovo studio. Il programma, primo caso in Italia nel suo genere, si svilupperà anche negli anni futuri.

Come per tutti gli eventi del Pianeta Terra Festival, l’ingresso è gratuito e libero, fino ad esaurimento posti.