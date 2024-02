"Grazie per ogni giorno insieme". Ecco i vostri messaggi del cuore

Come anticipato in questi ultimi giorni, oggi in occasione del giorno di San Valentino, La Nazione di Lucca pubblica una pagina speciale dedicata appunto ai vostri messaggi.

Ciao diavoletto

Ciao diavoletto oggi è il 14 febbraio, di nuovo. Un altro anno di emozioni, eventi, vibrazioni, suoni e colori. Noi due siamo perfetti insieme con tutte le nostre imperfezioni. Il nostro amore si evolve, si adegua e cresce con la nostra famiglia. La strada percorsa ci ha insegnato tanto e ci ha regalato vittorie, sconfitte e bei ricordi, lacrime e sorrisi. La vita è così, si cade e ci si rialza con qualche ammaccatura, ma più forti. Ti amo mio diavoletto e sono felice di averti scelto come compagno di vita, come marito, amico, amante.

Il tuo angioletto

A Giulia

A Giulia che rende ogni giorno la mia vita migliore, che più la guardo più mi innamoro di lei. Lei è il mio orgoglio, il regalo della vita che non sostituirei con nulla di prezioso. Lei mi dà tanto ogni giorno e qualunque cosa fa è magia. Ti voglio bene meravigliosa donna, ti amo splendida figlia.

Tua Mutti

Ad Andrea

A Andrea che movimenta la sua vita e quella di tutta la famiglia, al sognatore: Buon San Valentino. A tutte le svolte che ci sono state e a quelle che verranno. Ti voglio bene.

Mamma

Ad Alba

Alba, a te principessa per questo giorno speciale voglio dimostrarti tutto il mio amore. Ti Amo Amore Mio.

Tuo marito Davide

A M.J.

Vorrei parlarti dell’amore... voglio parlarti del nostro amore: a guardarlo da lontano, nel passato, è stato magico per come ci ha cambiato la vita, e nel futuro, poi, ci aiuterà a migliorare questo mondo intorno, ma oggi voglio dirti che più bello di così non c’è! Ti amo.

Natassino

A Sara ‘96

Tra new work, comply e San Valentino... che settimana! Auguri!

Mamy and papy

A Maria Teresa

MariaTeresa. Felicemente insieme siamo arrivati al nostro 50° San Valentino!!! Il mio cuore e il mio Amore per te ne desiderano ancora molti. Ti Amo tanto.

Giancarlo

Al mio Principe e alla nostra Principessina

Grazie per ogni giorno passato insieme. Grazie che mi supporti e mi sopporti. Grazie per la nostra bellissima FAMIGLIA. A noi che ci amiamo sempre come il primo giorno. W La nostra famiglia, W l’Amore. Vi amo.

La Vostra Principessa

Per Lucia: la migliore

Per San Valentino il mio messaggio dedicato a Lucia: fra pochi giorni tornerò negli Stati Uniti d’America, ma noi due ci incontreremo di nuovo al mare come quel giorno dell’8 febbraio. Baci.

Loriano