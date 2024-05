Grazie EcoNatural diventa “virale“

Nuova campagna social per Grazie EcoNatural, brand che produce prodotti in carta 100% riciclata dedicati all’igiene e alla cura di casa e persona, lanciato nel 2011 dal gruppo Lucart, che torna in comunicazione sfidando i consumatori a diventare SosteNinja, veri e propri ninja della sostenibilità pronti a insegnare a tutti le mosse più efficaci per aiutare l’ambiente. Dal 15 maggio sui canali Facebook (Grazie EcoNatural) e Instagram (grazie_econatural) al via la prima wave di campagna ideata e realizzata dall’agenzia Caffeina e interamente dedicata ai valori del brand. A partire dal “Manifesto del SosteNinja” la campagna si articolerà in due momenti – di cui il primo da maggio a luglio - per coinvolgere i consumatori in un approccio pratico, fattivo e concreto alla sostenibilità, che da sempre contraddistingue il brand Grazie EcoNatural.