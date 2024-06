Ancora tempo instabile in Toscana, poi l’anticiclone porta l’estate: temperature oltre 30 gradi. Ma quanto durerà?

Firenze, 3 giugno 2024 - Ancora due giorni all’insegna dell’instabilità in Toscana, soprattutto oggi lunedì 3 giugno, poi da mercoledì 5 giugno il tempo diventerà più stabile e avremo temperature in progressivo aumento, fino al vero e proprio assaggio d’estate del prossimo week-end.

Secondo le previsioni fornite dal Lamma, “oggi la giornata si presenta molto instabile, con rischio di ulteriori rovesci soprattutto nelle zone interne, nel pomeriggio”. Domani, 4 giugno, ancora tempo un po’ ballerino, ma con “fenomeni più isolati”. Insomma, ci sarà meno probabilità di pioggia; potrebbero cadere giusto qualche goccia nelle zone interne, sempre di pomeriggio.

Dal 6 giugno andrà meglio. “Il tempo sarà già stabile e vedremo le temperature aumentare in modo progressivo. Il prossimo fine settimana la colonnina di Mercurio supererà i 30 gradi”, proseguono dalla sala meteo. Potrebbe tornare un po’ di variabilità all’inizio della prossima settimana. Un piccolo e breve peggioramento, prima di rifare spazio al bel tempo.

L’arrivo dell’anticiclone

Ancora due giorni e poi l'anticiclone subtropicale farà il suo arrivo anche in Italia. Secondo le previsioni del Meteo.it la situazione muterà radicalmente a partire da mercoledì quando arriverà l'anticiclone africano "Scipione” che comincerà a surriscaldare gradualmente il clima su tutte le regioni. L'atmosfera tornerà stabile, il sole prevalente e le temperature saliranno giorno dopo giorno fino a raggiungere valori tipicamente estivi.

Le colonnine di mercurio parleranno chiaro, da giovedì 6 e soprattutto da venerdì anche al Nord si raggiungeranno picchi di 30 gradi, forse anche più sul basso Veneto e in Emilia, come a Bologna per esempio. Al Sud si toccheranno i 34-36 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia e 29-31 a Firenze e Roma.

Un periodo più stabile e decisamente più caldo che però potrebbe non durare quanto desiderato: infatti già dal weekend il tempo potrebbe tornare a peggiorare, quanto meno al Nord.