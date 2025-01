"Grazie a lui riannodati i fili delle celebrazioni su Carlo Piaggia"

LUCCA

"Grazie alla tenacia di Giorgio Tori abbiamo riallacciato tutti i fili delle celebrazioni su Carlo Piaggia". Così il presidente del consiglio comunale di Capannori, Luca Menesini sulla scomparsa dell’ex direttore dell’Archivio di Stato a Lucca. "Per oltre 40 anni mostre, pubblicazioni, apposizione di targhe commemorative e perfino un monumento. Quel monumento che gli amici pensarono di realizzare già a fine ‘800 e che ancora non aveva visto la luce. Di tutto ciò Giorgio ne è l’ideatore e l’animatore. Ogni volta che raggiungeva un obiettivo con determinazione ne lanciava uno nuovo. Non mancava di sottolineare le umili origini del Piaggia. Due anni fa con lui siamo stati in Sudan, sulle orme di Piaggia alla ricerca della sua tomba a Karkoji. Lui aveva provato più volte ad organizzare il viaggio, senza esito, tra guerre e pandemia. Ed è grazie alla sua determinazione, da ultraottantenne, se questo viaggio si è fatto".

M.S.