"Grave aver tolto il reddito di cittadinanza Troppe famiglie in crisi"

Simbolico presidio di Unione Popolare (Rifondazione Comunista e Potere al Popolo) ieri mattina di fronte alla sede dell’Inps di Lucca. “Centinaia di migliaia di famiglie in Italia stanno finendo sotto la soglia di povertà – ha sottolineato Giulio Strambi di Unione Popolare -, anche a Lucca ci sono 2500 famiglie in questa situazione: avevano il reddito di cittadinanza e gli è stato tolto. E’ una cosa gravissima. Per questo siamo qui davanti all’Inps, anche se non è colpa dell’istituto, per sensibilizzare la cittadinanza. Il governo toglie il reddito di cittadinanza ma aumenta gli investimenti nelle armi”.