granucci e santini

LUCCA

“E’ chiaro che il problema esiste, ce ne stiamo interessando – dice l’assessore al commercio Paola Granucci –. L’assegnazione di altre due licenze nei primi giorni di luglio è già una prima risposta importante e concreta, ma non sarà l’unica“. “Lucca è una meta turistica in crescita – così l’assessore al turismo Remo Santini – non possiamo assolutamente rischiare che sui servizi e sui collegamenti la città venga criticata anche aspramente. Quello dei taxi è uno dei primi problemi da risolvere. E’ importante da questo punto di vista mettere i tassisti nelle condizioni di lavorare al meglio. Presto restituiremo loro postazioni più in sicurezza, una volta ultimati i lavori alla facciata della stazione ferroviaria. E poi dovranno essere ridisegnate le strisce per la sorta dedicata, anche di fronte al Passaglia di piazza Napoleone, altrimenti troppo spesso occupati da sosta selvaggia“.