Grande successo per Open Sport. Ecco tutti gli atleti premiati

Sport, talento, passione, impegno e comunità: Open Sport 2024 è stato un grande successo. L’evento, che si è svolto sabato scorso e ha coinvolto un vasto pubblico di tutte le età. Durante la giornata si sono tenute anche le premiazioni per i meriti sportivi, ossia il riconoscimento agli atleti altopascesi che si sono distinti nel corso del 2023/2024. Tra i premiati c’è Tomas Tei dell’Atletica Virtus Lucca (2 titoli toscani under 23 nei 10.000 e nella mezza maratona). La Soul Dance è stata premiata con Sofia Cicalini, Greta Laganà, Keisi Suli, Vanessa Cullaj, Asia Nesti, Matilde Bonvicini, Aurora Dervischi, Amanda Costa, Letizia Marchi, Rares Dugeniuk, Marta Piuma e Matilde Scinto. Daniele Di Leva dell’associazione Ping Pong ha ricevuto un premio per il titolo di campione d’Italia Polizia Municipale singolo assoluto; per la squadra Olympiagym: Nadin Lemssaoui, Samantha Galli, Ilaria Congi, Sara Palamidessi, Kiara Baloshi, Ginevra Di Stefano e Agnese Vannelli. Gli atleti del Kin Sori Taekwondo sono stati premiati per i loro successi in competizioni nazionali e regionali.

Tra questi: Sara Stefanini, Iesenia Fiorini, Nadire Ramku, Luca Giovannelli, Ginevra Procissi, Sofia Palomba, Virginia Flori, Martina Pavani, Vikki Jayne Todd, Dario Incerpi, Giovanni Emmolo, Mia Giovannelli, Camilla Roberton, Giulia Salti, Samuel Congiu, Claudia Sozzi, Sebastian Pacini, Riccardo Benito, Hiba El Aafifi, Samuele Romeo, Isabelle Bachini, Lauria Federico Ettore, Giorgio Vannini, Atudosiei David Andrei, Beatrice Nechita, Edoardo Bacci, Gabriele Parenti, Sara Ahmeti, Zeno Paccosi, Mattia Caruso e Lejla Ahmeti. Gabriele Simi dell’USD Montecarlo Ciclismo ha ottenuto un riconoscimento per essersi classificato terzo nella categoria G6 alla 26° edizione della Coppetta d’Oro a Borgo Valsugana. Noemi Cicalini, della Fiorentina, è stata inserita tra i migliori giocatori del torneo Super League.

L’Asd L’Acquario Pattinaggio ha ricevuto riconoscimenti per i successi di Maya Ricciarelli e Noara Brotini, Luca Ferrari, Sveva Toschi, Isabel Grossi, Emma e Viola Cetrulo. Anche il Tau Calcio ha ottenuto premi per le vittorie degli scudetti nei campionati giovanili. Riconoscimenti sono stati assegnati agli atleti della Polisportiva Virtus-Karate: Michaela Ciranna (prima classificata nel Campionato Italiano Agonisti FESIK Montecatini, prima nel Kata individuale al campionato WTKA interregionale di Pisa e prima nel Kata individuale al campionato interregionale FESIK a Sesto Fiorentino), Marco Ciranna, Matteo Ciranna, Alfonso Noto (primo nel Kata individuale e nel Kumite a squadre e terzo nel Kumite individuale al campionato WTKA di Pisa, secondo nel Kumite individuale al campionato mondiale di Karate WTKA) e Giorgia Zanca (prima nel Kata individuale e nel Kumite a squadre e terza nel Kumite individuale al campionato WTKA di Pisa, prima nel Kumite individuale al campionato mondiale di Karate WTKA).

La squadra Panda Baskin Altopascio è stata premiata per la vittoria del Campionato Italiano 2024 e della fase territoriale toscana, mentre il Marginone Calcio ha ottenuto riconoscimenti per la promozione. Sono stati assegnati riconoscimenti agli atleti dell’Asd Just Believe, tra cui Ambra Picari, Ambra Gjonaj, Alesia Dervishi, Claudia Gori. Infine, Edoardo Bonci dell’Asd Antica Scherma ha ricevuto riconoscimenti per il secondo posto al “Torneo del Drago” di Pescia, al “Grande Torneo Cortese dello Spino Fiorito” di Fosdinovo e al torneo di Bagno a Ripoli.