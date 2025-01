Gp Parco Alpi Apuane. Alla scoperta di talenti

Il Gp. Parco Alpi Apuane –Team Ecoverde del presidente Graziano Poli non è soltanto una delle migliori formazioni italiane per quanto riguarda i risultati in pista e in strada, ma è anche, possiamo dire specializzato nello scoprire ragazzi stranieri, fino ad allora sconosciuti, ma con grandi potenzialità che hanno poi subito dimostrato nelle gare. Per alcuni la società biancoverde è servita anche come trampolino di lancio per il passaggio a squadroni professionistici e mettersi poi in mostra agli occhi dei commissari tecnici delle nazionali dei loro Paesi.

Tra gli atleti stranieri più forti di sempre del Parco ricordiamo William Kibor, Paul Tiongik, Olivier Irabaruta e Fred Musobo, quest’ultimo salito sul podio mondiale di corsa in montagna con il terzo posto conseguito tre anni fa. I ragazzi stranieri detengono anche la maggioranza dei primati societari biancoverdi. Nel 2024 sono stati migliorati due record assoluti in casa Parco Allpi Apuane.

Nicolò Bedini nei 3 mila metri in pista, ha portato il record a 8’03" 77, stabilito a Pergine Valsugana e William Kibor nei 10 mila metri su pista, ha fissato il tempo di 28’23"66, in una gara a San Miniato. Gli altri record assoluti in casa biancoverde: Giovanni Boccoli di Pietrasanta negli 800 metri in pista, con il tempo di 1’55"84, stabilito nel 2015 a Pontedera; Francesco Guerra nei 1.500 metri in pista, con il tempo di 3’44“97, a Milano nel 2022; nel miglio ancora Francesco Guerra con il tempo di 4’02“74 stabilito a Milano nel 2022; Francesco Guerra nei 5 mila metri in pista, con il tempo di 13’42"33, stabilito nel 2022 a Zolder; Paul Tiongik nei 10 chilometri su strada, con il tempo di 28’38", stabilito nel 2022 a Castelfranco Veneto; Paul Tiongik nella mezza maratona (21,097 km) con il tempo di 1h00’01", stabilito nel 2022 a Roma; Olivier Irabaruta nella maratona con il tempo di 2h09’48" stabilito nel 2018 a Porto in Portogallo; Alessio Terrasi nei 50 km, con il tempo di 3h02’34", fissato nel 2023 a Castel Bolognese di Ravenna; nei 100 km Mirco Toma in 10h16’58" stabilito a Faenza nel 2018.

Dino Magistrelli