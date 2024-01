Gorfigliano in lutto per Mariano Orsi

E’ morto dopo lunga malattia Mariano Orsi, 75 anni, residente a Gramolazzo, ma originario di Gorfigliano, paese che amava profondamente e di cui ha ricercato, studiato e scritto, tradizioni, dialetto, personaggi e vicende storiche. Cinque anni fa ha pubblicato "Racconti- La comunità di Gorfigliano attraverso i ricordi e le riflessioni di una vita", a cura della Banca dell’Identità e della Memoria dell’Unione Comuni Garfagnana. Mariano ha esercitato diversi lavori prima in Versilia e poi aprendo una officina a Gramolazzo. Un uomo che sapeva fare di tutto come si suole dire, sia in campo manuale che intellettuale, con una mente aperta ad ogni espressione culturale. Lascia la moglie Giovanna Giavarini e la figlia Alessandra, imprenditrici. La prima ha la gestione di un distributore di carburante e di una lavanderia a Gramolazzo, mentre Alessandra, in società con Daniele Brega, gestisce il bar e distributore di carburante in località Cosina di Piazza al Serchio. Alla famiglia giungano le condoglianze anche de La Nazione.Dino Magistrelli