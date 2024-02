Goodmorning Cinema. Domenica mattina in sala con la nuova iniziativa

A partire da domenica 11 febbraio al via la nuova iniziativa di Luccacinema “Goodmorning Cinema!”, al cinema la mattina di ogni festivo settimanale. Con inizio alle ore 10.45 ogni domenica mattina al Cinema Astra una proiezione di film di prima visione per ampliare l’offerta di spettacoli alla città. Ogni mese un programma di quattro titoli per consentire di pianificare per tempo l’appuntamento agli spettatori; il primo ciclo propone titoli in lingua originale con sottotitoli in italiano. “Nelle grandi città già da tempo la domenica mattina è un momento in cui la sala cinematografica si riempie – dichiara Simone Gialdini, gestore delle sale cittadine –. Un modo per offrire il cinema in una fascia orari diversa, consentendo di essere liberi per l’ora di pranzo. Per il momento lanciamo l’appuntamento solo al Cinema Astra, pronti ad allargare anche alle altre sale nei prossimi mesi“. Il programma del primo mese vede in cartellone domenica 11 febbraio “The holdovers”, candidato a 8 premi Oscar, diretto da Alexander Payne con uno straordinario Paul Giamatti. Prezzo unico di ingresso ad euro 6.50 e sono valide anche le tessere abbonamento di Luccacinema. Le prevendite sono disponibili online su www.luccacinema.it.