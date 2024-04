Gli studenti marciano in centro ”Stop alle violenze come a Pisa”

I collettivi studenteschi ieri sono scesi in piazza. Più di cento ragazzi hanno marciato ieri in centro a sostegno della occupazione del liceo Vallisneri e per protestare contro i fatti di Pisa, dove a febbraio gli studenti delle medie sono stati presi a manganellate dalla polizia nel tentativo di impedire l’accesso a piazza dei Cavalieri. C’erano ragazzi del liceo classico Machiavelli e dell’artistico Passaglia.

Il corteo, organizzato dal collettivo Nuova resistenza con le altre scuole in sostegno al Liceo Vallisneri, è una dimostrazione di solidarietà e unità tra gli studenti lucchesi. "Cominciare è già metà dell’opera: facciamoci sentire", che ha aperto la manifestazione, attraverso la quale gli studenti hanno voluto mettere in evidenza l’importanza della libertà di espressione e il diritto alla protesta pacifica, nonché condannare fermamente l’uso eccessivo della forza da parte delle autorità contro i manifestanti, come hanno dichiarato nel manifesto.

Re. Graz.