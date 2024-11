Gli olimpionici a fumetti. Larissa, Leonardo e Sveva campioni di passione e impegno

Il mondo del manga incontra lo sport in questa edizione di Lucca Comics & Games con la presentazione del fumetto "Athleticon", un progetto nato con l’obiettivo di rivolgersi ai più giovani attraverso un linguaggio semplice ma accattivante per avvicinarli al mondo dello sport.

Grazie ad una storia che unisce passione, inclusione, e l’esempio di numerosi atleti italiani, le nuove generazioni avranno modo di avvicinarsi al vasto universo dell’atletica e di scoprire i valori trasmessi dallo sport.

Protagonisti dell’opera un gruppo di studenti che insieme decidono di organizzare un grande evento chiamato "Athleticon" per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

Con il loro entusiasmo e l’aiuto degli sportivi, i ragazzi scopriranno l’importanza dello sport, imparando ad affrontare le sfide sul loro percorso e a risolvere le difficoltà in squadra.

Un fumetto dedicato dunque all’atletica leggera che grazie ad uno stile manga vuole trasmettere tutti i benefici e la forza di unione generata dal praticare una disciplina sportiva.

A presentare il nuovo progetto i giovani atleti: Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri e Sveva Gerevini, reduci dalle Olimpiadi di Parigi, e adesso per l’occasione trasformati anche in personaggi dei fumetti per ispirare la prossima generazione di atleti a credere nei propri sogni. Un ruolo chiave nello svolgimento della trama è inoltre giocato proprio da Sveva Gerevini che da tempo è impegnata in attività di divulgazione per far conoscere l’atletica ai ragazzi più piccoli.

"Non avrei mai sognato di avere davvero un fumetto tutto mio, di riuscire a coinvolgere anche gli altri atleti e di parlare di atletica a un pubblico così ampio tramite questo mezzo – commenta Sveva Gerevini".

Proprio Sveva aiuterà i protagonisti a realizzare il loro obiettivo, ma non solo, sono infatti numerosi gli sportivi che hanno scelto di partecipare e che appariranno scorrendo le pagine del fumetto, tra di essi: Marcell Jacob, Antonella Palmisano, Larissa Iapichino, Zaynab Dosso, Leonardo Fabbri, Elena Vallortigara, Roberta Bruni, Daisy Osakue e Dario Dester.

Attraverso le loro storie, questi campioni mostreranno ai giovani lettori come impegno e passione siano due elementi fondamentali per realizzare i propri obiettivi e tagliare traguardi sempre più ambiziosi.

Il fumetto sostiene inoltre anche importanti iniziative sociali come: "Africathletics", un progetto che punta a promuovere l’economia circolare tramite il riutilizzo delle scarpe sportive che, una volta raccolte, saranno inviate in Africa per aiutare tanti ragazzi e ragazze a continuare a fare sport.

Andrea Falaschi