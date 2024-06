Gli eventi gratuiti a Mont’Alfonso

Il film cult “Io, noi e Gaber” presentato da Paolo Jannacci (nella foto) e Paolo Dal Bon, il “Dialogo tra uomo e albero” con Folco Terzani, lo spettacolo di teatro e musica “Il mio amico Giacomo” con Alessandro Riccio e l’ensemble d’archi e fiati dell’Orchestra della Toscana. Tre eventi a ingresso libero (inizio ore 21,15, prenotazione obbligatoria su www.montalfonsoestate.it e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana) in piazza delle Erbe nell’ambito di “Mont’Alfonso sotto le stelle“. 50.000 spettatori nei primi tre giorni di proiezione e repliche a non finire. “Io, noi e Gaber” è il documentario che il regista Riccardo Milani ha dedicato a Giorgio Gaber e che sarà presentato lunedì 15 luglio, con Paolo Jannacci, che suonerà alcuni brani e Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Gaber. In “Dialogo tra uomo e albero”, giovedì 25 luglio, lo scrittore e documentarista Folco Terzani spiegherà il suo supporto radicale, quasi primitivo, con la natura. Martedì 30 luglio, concerto spettacolo “Il mio amico Giacomo”: con l’Orchestra della Toscana, l’attore, regista e drammaturgo Alessandro Riccio renderà omaggio a Puccini.