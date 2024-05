gli appuntamenti

Una tre giorni di full immersion nella carta. Si parte questa mattina, con l’inaugurazione della coloratissima Cittadella. Ciò per aprire l’evento in anteprima agli alunni delle scuole che avranno a disposizione i laboratori. Nel Palazzo di Vetro l’incontro con gli studenti delle superiori sul tema: "Dialogo con Bertoux sul labirinto", curato dall’associazione "Sentiment of beauty Odv". Alle 11.30 sarà conferito il premio alla scrittrice lucchese Chiara Parenti il cui libro, "Per lanciarsi dalle stelle", è anche diventato un film su Netflix. Domani, apertura della mostra "Kart one", musica e divertimento con la Street Band, i "Chicchi d’uva", mostre di pittura, presentazioni di altri libri e il prestigiatore Francesco Micheloni. Il clou, però, è alle 21 di domani sera, con lo spettacolo del noto cabarettista Paolo Migone, ex Zelig. Nel 2023 ci fu l’esibizione di Cristiano Militello. Domenica 12, ancora giochi, animazioni (tavoli da ping pong, puzzle giganti e molti altri giochi) con la musica di Dino Mancino, il pianista degli spettacoli di Giorgio Panariello. Spazio anche al vicecaposervizio della nostra redazione, Cristiano Consorti, il quale illustrerà "Cronisti in classe" per il Campionato di giornalismo e di cui la Fondazione Lazzareschi è uno sponsor. Previsti anche i giochi di una volta e l’area food per le famiglie.

M.S.