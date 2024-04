Una lunghissima Notte Rosa, Lucca pronta ad accogliere il ritorno del Giro di Italia

Lucca, 17 aprile 2024 – Se dovesse servire una musica come sottofondo, indubbiamente sarebbe "Notte rosa" di Umberto Tozzi, ma, in realtà, Lucca si preparare a accogliere la 5° tappa del Giro d’Italia, prevista per mercoledì 8 maggio, con una serie di iniziative che dureranno molto più di un giorno e di una notte.

Del resto, la carovana rosa manca da una città che è indissolubilmente legata alle due ruote da ben 39 anni e gli eventi che sono in preparazione saranno adeguati alla ricorrenza attesa da tutti: dal Comune che si è speso molto per far arrivare il Giro, alle associazioni sportive, agli enti del territorio e ai privati che si sono uniti per supportare con grande dinamismo il ritorno della mitica corsa rosa.

A presentare il primo pacchetto di iniziative sono stati ieri lo stesso sindaco Mario Pardini con gli assessori allo Sport e al Turismo Fabio Barsanti e Remo Santini, insieme all’amministratore delegato e al direttore generale di Lucca Crea, Nicola Lucchesi ed Emanuele Vietina, alla presenza di Raffaele Domenici, vice presidente Fondazione Cassa, Pier Luigi Castellani presidente provinciale della federazione Cicistica, Claudio Rossi e Antonio Poli della pro Classic Cycle Asd, Umberto Costa del Caffè delle Mura, Giulio Monselesan per la Pugilistica Lucchese.

«Siamo molto emozionati per questo ritorno – ha spiegato il primo cittadino – il Giro mancava davvero da tanto tempo da Lucca e sarà un evento per tutti noi, senza dimenticare che la tappa sarà vista da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo".

"Lucca ha una consolidata tradizione ciclistica – ha aggiunto Barsanti – basti pensare che in questo 2024 ospiterà i campionati italiani femminili, ma è tutto il mondo dello sport, così come gli uffici comunali, che sta rispondendo al passaggio del Giro che torna finalmente da noi".

Le frazioni del territorio comunale e il centro si tingeranno di rosa, con speciali allestimenti. Nell’aiuola davanti Porta San Pietro ecco il logo ufficiale con fiori bianchi e rosa, grazie ai giardinieri del Comune.

"Sarà una grande opportunità anche dal punto di vista turistico – ha ricordato Santini – la città sarà vestita a festa e saranno tanti gli eventi collaterali, a partire dalla riapertura ufficiale del Caffé delle Mura".

Soddisfazione anche da parte del presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi: "Siamo convinti che gli eventi che abbiamo organizzato renderanno Lucca più bella durante i giorni del Giro".

Soddisfatto infine anche il vice presidente della Fondazione Cassa Raffaele Domenici: "Da lucchese rimanevo deluso quando vedevo che la nostra città non era inserita nelle tappe, questa è una bella notizia e dobbiamo dire grazie all’amministrazione comunale, come una bella notizia è la riapertura del Caffè delle Mura con tutto quello che rappresenta a livello simbolico. La Fondazione aveva il dovere e il piacere di sostenere questa iniziativa".

Fabrizio Vincenti