Giro di Italia, l’arrivo sarà in viale Carducci

Anche se il Giro arriverà a Lucca l’8 maggio, sono iniziati in questi giorni i primi contatti ufficiali fra il Comune di Lucca e gli organizzatori della Rcs. L’incontro è avvenuto alla Casa del Boia, alla presenza di Luca Papini dirigente della Rcs, Alessandro Giannelli responsabile del percorso e un gruppo di lavoro che ha illustrato alle autorità l’iter per poter arrivare alla fatidica data nel migliore dei modi.

All’incontro erano presenti gli assessori Fabio Barsanti e Nicola Buchignani, il consigliere comunale Luciano Panelli, la dirigente dell’ufficio traffico Antonella Giannini e Francesca Pierotti, sempre dell’ufficio traffico, il vice comandante della polizia municipale Bertilacchi e altri dirigenti del Comune. Presenti anche i presidenti delle società ciclistiche lucchesi: Giuseppe Tomei, Pier Luigi Poli e Pier Luigi Castellani in veste anche di presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana. Nel sopralluogo effettuato in viale Carducci è stato deciso che in questo tratto della Circonvallazione sarà posto l’arrivo, i corridori verranno da piazza Martiri della Libertà, fuori Porta S.Maria e dopo aver percorso viale Carlo Del Prete, in senso inverso all’attuale senso di marcia e piazzale Boccherini raggiungeranno viale Carducci per la conclusione della tappa. Sono stati presi contatti con i vari uffici comunali per tutte le problematiche che riguardano l’arrivo della corsa, dalla collocazione dei bus delle squadre, alla sala stampa, alla sede del quartier tappa allo spazio per i mezzi Tv.

Sono state anche sollecitate iniziative inerenti al Giro, come Ciclopedalate o manifestazioni inerenti all’avvenimento. Il Comune nominerà una Commissione per tutto quello che riguarda il Giro d’Italia. Gli organizzatori si sono dichiarati soddisfatti, considerando la zona dell’arrivo una delle più belle e funzionali anche perché in quel giorno si prevedono 5060mila persone ad assistere all’avvenimento.