"Girasole" fa un balzo di 10 punti in classifica

Ancora un’ottima partecipazione della Ritmica Girasole, domenica scorsa a Torino, dove si è svolta la seconda prova del Campionato Nazionale serie C di Ginnastica Ritmica 2024 della FGI. Tante le squadre che hanno partecipato, oltre cinquanta, che dimostrano quanto la ginnastica ritmica nel corso degli anni sia cresciuta nei numeri.

La Ritmica Girasole (in foto, Rebecca Del Freo, Siria Pastacaldi, Gaia Nigido, Asia Baroncelli) si è presentata sulla pedana torinese, con Siria Pastacaldi, atleta arrivata in prestito dalla Società Raffaello Motto, che al cerchio ha collezionato un 24,550, Asia Baroncelli che alla palla si è imposta con un 21,250 e poi alle clavette Gaia Nigido, ginnasta di ottime aspettative che con un 26,050, ha ottenuto il suo miglior risultato, che la proietta di diritto tra le prime ginnaste di questo attrezzo.

Ha concluso la senior Rebecca Del Freo che, con il sottofondo del brano "una questione di chimica" di Donatella Rettore, ha interpretato un buon esercizio al nastro ed ha ottenuto così il suo primato stagionale con 22,150. Per La Ritmica Girasole, dopo la prima prova terminata in ventinovesima posizione, con il totale di 94 punti, conquista la diciannovesima assoluta, facendo così un balzo in classifica di ben dieci posizioni, come sottolineano, con grande soddisfazione le coach Alice Martinelli e Chiara Conforti. Domenica 24 ci sarà l’atto finale del campionato al Palabarsacchi di Viareggio e l’obiettivo per il Girasole è quello di schierare la miglior formazione e provare ancora a risalire posizioni ed entrare così nella Top Ten.

Alessia Lombardi