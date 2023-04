Giovedì Santo Riti e incontri

La chiesa vive oggi il "Giovedì santo". L’arcivescovo Giulietti presiederà alle 18,30 la Messa nella Cena del Signore nella chiesa cattedrale. Durante la celebrazione ci sarà il tradizionale rito della lavanda dei piedi che l’arcivescovo compirà su laici e laiche rappresentanti delle tre aree pastorali della Diocesi: Versilia, Piana di Lucca e Valle del Serchio.

Intanto nel centro storico prosegue il cammino attraverso i luoghi della religiosità della parrocchia cittadina tra fede, arte, storia e cultura. Oggi è in programma la terza tappa, dalle 15,30 alle 17,30. "In prossimità della Pasqua – spiega don Lucio Malanca parroco del centro storico – l’associazione “Lucca info e guide” offre una serie di percorsi attraverso alcune chiese della nostra parrocchia. Si tratta di visite guidate a tre chiese, S.Alessandro maggiore, Santa Maria Forisportam e San Pietro Somaldi, che rappresentano non solo un tesoro di arte e cultura ma punti di passaggio del cammino della fede e della spiritualità della nostra Comunità di credenti. Si offre la possibilità di trascorrere un paio d’ore affrontando un piccolo ma intensissimo viaggio nella storia della fede e dell’arte nella città". Sono gruppi al massimo di 20 persone. È chiesta dall’Associazione Guide una quota di 10 euro a persona (gratis per i ragazzi sotto i 14 anni). Per informazioni: 345 0224989 o 340 7806967.

P.Man.