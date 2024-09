Giovedì l’open day per under 40 aspiranti imprenditori agricoli

Imprenditore agricolo in dieci passi. Al via la prima edizione di “Giovani in campo” l’open day di Coldiretti per aiutare gli under 40 che ambiscono a diventare imprenditori agricoli ma non sanno da dove partire, come fare o a chi rivolgersi. E’ l’iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa Lucca. Focus anche sugli incentivi, ad esempio il premio fino a 70mila euro per l’avvio di un’impresa a gricola di giovani da 18 a 40 anni. L’appuntamento con l’Open Day è in programma giovedì dalle 9 fino alle 17, negli uffici di Coldiretti a Lucca in Via A. Passaglia n.188 (info al 338 9930754 ).