Giovedì e venerdì santo. Messa e processioni a Sillicagnana

Il 28 marzo, a Sillicagnana in comune di San Romano, nella serata del Giovedì Santo, alle 20 circa, si tiene la celebrazione della Messa in Coena Domini nella chiesa parrocchiale di San Martino. Al termine, in processione, i fedeli con il parroco don Giovanni Marovelli, intorno alle 21, si recano all’oratorio intitolato a Maria Santissima Addolorata lungo la strada provinciale, per poi trasferire la statua della Madonna nella chiesa parrocchiale.

Nella serata successiva, dopo la liturgia del Venerdì Santo, in processione il simulacro dell’Addolorata viene riportato nell’oratorio mariano, dove rimane tutto l’anno. Accompagnano il rito religioso il coro parrocchiale del paese e la filarmonica "Verdi", giunta al 95° anno di attività musicale, diretta dal maestro Cristiana Guidi.

Spiega il presidente Marco Fanani: "La storia della nostra filarmonica iniziò nel lontano 1929 e il suo primo servizio fu proprio in occasione della processione del Venerdì Santo. Da allora, grazie all’impegno e al sacrificio di decine e decine di musicanti che si sono succeduti negli anni, l’attività musicale non si è più interrotta e anzi possiamo affermare che sia andata crescendo nel corso degli anni".

Dino Magistrelli