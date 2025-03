Giovanni Minichiello. Mezzo secolo di attività

ALTOPASCIO Giovanni Minichiello fa invece cifra tonda. Sono cinquant’anni precisi, tra pochi giorni, che svolge l’attività di barbiere. Anche lui nella solita strada, via Cavour ad Altopascio, da mezzo secolo. Un punto di riferimento per molti altopascesi e non solo, anche oltre il confine della cittadina del Tau. Per lui sarà un compleanno speciale. "Non è da tutti arrivarci e questo mi conferisce forza – racconta Minichiello – e determinazione nel poter andare avanti, fino a quando potrò. Ringrazio tutti i clienti, quelli di sempre, i nuovi, in questo lavoro è fondamentale il fattore umano, le persone si confidano, condividono magari anche i problemi, questo serve a loro per sfogarsi. Siamo anche "psicologi", talvolta, del resto i nostri negozi sono sempre considerati luoghi anche di aggregazione. SI va per avere un aspetto più curato, ma anche per dialogare, con scambi di opinione su sport e politica, gli argomenti più gettonati". Un compleanno lavorativo speciale per Giovanni che, come gli altri, ha resistito alla pandemia e alla crisi. Minichiello è stato inoltre tre volte campione italiano, nelle varie specialità, nel 2011, nel 2012 e nel 2014. Soddisfazioni notevoli, con gli attestati e le coppe a trionfare in bella mostra nel suo negozio. Ma.Ste.