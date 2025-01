Giovani e formazione. La Provincia vince il “Talent4Future” 2025

Per il secondo anno consecutivo la Provincia di Lucca si aggiudica il finanziamento nazionale del

programma “G.a.m.e. Upi (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment) tutti in campo nessuno escluso”. L’ente di Palazzo Ducale è stato inserito, infatti, nella graduatoria per l’assegnazione dei fondi del 2025 che serviranno per attuare il progetto “Talent4Future”, da 135mila euro, come soggetto capofila che vede in coabitazione Grosseto e numerosi altri partner. La Provincia coordinerà iniziative rivolte alle scuole per raccontare professioni legate alla musica, alla montagna, alle arti visive con occhio alle eccellenze.