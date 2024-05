Giornata internazionale contro l’omofobia. Giovedì film e dibattito

Un film e un dibattito, aperto a tutte e tutti, per contrastare ogni forma di discriminazione. E’ l’iniziativa che il Cineforum Ezechiele 25,17, assieme alle associazioni Maschile Plurale Lucca e LuccAut organizza per giovedì, in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (Idahobit). L’appuntamento è alle ore 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino. Il film proiettato è “Beautiful Thing”, diretto da Hettie MacDonald e basato su un’omonima commedia teatrale scritta da Jonathan Harvey. L’ingresso è gratuito con la tessera 2024 di Ezechiele.