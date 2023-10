Giornata di raccolta del farmaco ad Altopascio: Sabato 14 Ottobre

Basta acquistare un prodotto per il quale non è necessaria la ricetta e lasciarlo in dono a chi ne ha bisogno. Perché spesso, in questa fase socio-economica, anche curarsi è diventato un lusso per i meno abbienti. Per il quinto anno, la farmacia comunale di Altopascio, con il Comune, organizza la Giornata di raccolta del farmaco che nelle precedenti quattro edizioni ha raccolto prodotti per un valore economico di 9mila euro.

L’appuntamento, reso possibile grazie anche all’impegno dei volontari delle Caritas parrocchiali (Altopascio, Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate) e della Misericordia di Altopascio, è per l’intera giornata di sabato 14 ottobre. Una solidarietà a chilometri zero, patrocinata dal Comune. Partecipare è facile: basta acquistare un farmaco senza obbligo di ricetta o un prodotto sanitario (ad esempio: antidolorifici, sciroppi, pannolini e altri prodotti per bambini, integratori alimentari) e consegnarlo ai volontari presenti esclusivamente nelle cinque farmacie di Altopascio.

Oltre alla comunale di Badia Pozzeveri (presso il supermercato PAM), le farmacie aderenti sono: la Farmacia Baldacci di Spianate, la Farmacia “La Calendula“ di Chimenti, la Farmacia di Marginone, la Farmacia Regoli nel centro di Altopascio. Il materiale raccolto sarà donato alle famiglie in difficoltà: un supporto oggi quanto mai importante alla luce del complicato momento che stanno attraversando molte persone, sul piano economico e sociale. È possibile lasciare i prodotti in farmacia anche nei giorni precedenti la giornata ufficiale.

Ma. Ste.