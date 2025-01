Giornata della Memoria. Celebrazioni in nome di Segre

"Liliana", il documentario che ripercorre la testimonianza della senatrice Liliana Segre sarà al centro delle celebrazioni lucchesi per la Giornata della Memoria che ricorre il 27 gennaio prossimo che vedrà numerosi altri momenti di celebrazione. Il Comune di Lucca, come ogni anno, organizza infatti, in collaborazione con associazioni ed enti del territorio, una serie di iniziative pubbliche che, nello spirito della legge 211 istitutiva della Giornata possano contribuire a conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

Il programma prevede il 24 e 27 gennaio due proiezioni cinematografiche a entrata libera al cinema Centrale, in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17 e Lucca Cinema: venerdì 24 gennaio alle ore 19.45 sarà proiettato "La zona di interesse" di Jonathan Glazer (Usa/GB, 2023 - 105’) - Premio Oscar Miglior Film Internrazionale). Lunedì 27 gennaio alle ore 19.45 sarà proiettato "Liliana", di Ruggero Gabbai (Italia, 2024 – 84’), un documentario che ripercorre la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre legata all’arresto, alla deportazione e allo struggente ultimo addio al padre. Questi contenuti, realizzati e conservati dalla Fondazione CDEC in un archivio, sono ancora per lo più inediti ed è proprio intorno a questi che si costruisce la narrazione del documentario.

Sempre il 27 gennaio al mattino, alle ore 10.30 a Borgo a Mozzano, a cura della Confraternita Misericordia di Borgo a Mozzano e con il patrocinio del Comune, si svolgerà una iniziativa di commemorazione della figura di Don Giuseppe Girotti, annoverato tra i giusti tra le nazioni per la sua azione a favore degli ebrei, per la quale sacrificò la propria vita con la deportazione e la morte.

Nel pomeriggio, alle 14, ci sarà il consiglio comunale aperto per il Giorno della Memoria. La sera, alle 21, nell’auditorium della Scuola di Musica Sinfonia "Et in terra pax", riflessioni musicali per la Giornata della Memoria, con il patrocinio del Comune. L’Ensemble della Scuola di Musica Sinfonia e il gruppo vocale Stereo-Tipi, sotto la direzione del maestro Mauro Fabbri, presentano un evento speciale dedicato alla memoria delle vittime. Infine, mercoledì 29 gennaio all’Auditorium San Romano sarà presentato il libro "La Scacchiera di Morci", con la partecipazione delle scuole.