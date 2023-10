Giornata del farmaco ad Altopascio: "Raggiunto un risultato incredibile"

Un successo. Perché spesso chi ha poco rinuncia persino a curarsi. Invece la salute rappresenta un dono prezioso. Stiamo parlando della "Giornata del Farmaco", organizzata nei giorni scorsi dalla Farmacia Comunale di Altopascio con il patrocinio del Municipio di piazza Vittorio Emanuele e il coinvolgimento delle varie farmacie del territorio. Sfiora i 1800 euro, infatti, il valore dei medicinali e dei prodotti sanitari donati sabato 14 ottobre da quasi 300 persone che hanno scelto di partecipare acquistando nei cinque presìdi aderenti: farmacie Baldacci Spianate, Marginone, La Calendula Chimenti, Regoli nel centro di Altopascio, oltre alla Comunale.

"Il risultato - commentano dall’amministrazione comunale - è sempre incredibile e riesce a darci un quadro molto concreto di come sia solidale e unito il nostro paese. Stiamo vivendo un momento particolarmente complicato. Il nostro ringraziamento va agli organizzatori, a partire dal presidente e dalla vicepresidente della Farmacia comunale, Roberto Marchetti e Ilenia Vettori, ai volontari che si sono alternati durante tutta la giornata e ai cittadini e alle cittadine che hanno scelto di partecipare e di unirsi in questa gara di solidarietà". L’iniziativa, che in cinque edizioni ha raccolto quasi 11.000 euro, è stata resa possibile grazie alla collaborazione delle Caritas Parrocchiali di Altopascio, Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate e al prezioso supporto della Misericordia Altopascio, presente con i propri volontari e volontarie.

Ma.Ste.