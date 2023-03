Giornata dedicata ai missionari laici Tre veglie di preghiera

Venerdì in occasione della trentunesima Giornata dei missionari martiri, il Centro missionario diocesano promuove tre veglie di preghiera, in contemporanea, alle 21, nelle tre aree pastorali della Diocesi: nella Piana nella chiesa di Antraccoli; nella Valle del Serchio nella chiesa di Piazza a Serchio; in Versilia nella chiesa di Torre del Lago. La celebrazione di questa giornata è collocata nel giorno dell’uccisione di mons. Oscar Romero, avvenuta nel 1980, a memoria del suo impegno al fianco del popolo salvadoregno, oppresso da un regime elitario incurante della sorte dei più poveri e dei lavoratori.