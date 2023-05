Giornata ai musei Le torri civiche aperte di sera

In occasione delle due giornate dedicate ai musei, la Notte europea dei musei e la Giornata internazionale dei musei, l’amministrazione comunale ha previsto alcune aperture straordinarie delle torri civiche e alcune iniziative all’Orto Botanico, mentre i Musei nazionali organizzano una conferenza sull’accessibilità dei musei, in collaborazione con la scuola IMT Alti Studi Lucca.

In particolare, sia oggi che il 18 maggio, sarà possibile visitare la Torre Guinigi e la Torre delle Ore anche dopo cena, dalle 20.00 alle 22.30. Sarà questa l’occasione di fruire dei monumenti civici cittadini in un orario diverso dal consueto, godendo della vista dall’alto della città con la particolare atmosfera generata dalle luci della sera. Giovedì 18 maggio alle 17, promossa dai Musei nazionali, al Museo nazionale di Villa Guinigi si terrà la conferenza International museum day 2023, con introduzione di Luisa Berretti, direttore. Ci si chiederà “Che cos’è l’arte per i non vedenti?”, con Silvia Chelazzi, presidente dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Lucca. Si proseguirà con “Accessibilità e inclusione nei musei”, a cura di Emanuele Pellegrini, professore di storia dell’arte, Scuola IMT Alti Studi Lucca. E infine sarà presentato il tema “E’ la vista l’unico modo di vedere l’arte?”, linee di ricerca più ampie che il gruppo dell’università sta conducendo sul cervello del non vedente e sugli spunti che queste conoscenze possono fornire a chi dovrà rendere accessibile la fruizione dell’arte, a cura di Emiliano Ricciardi, professore di neuroscienze cognitive, Scuola IMT Alti Studi Lucca. Informazioni telefonando allo 0583.496033; oppure scrivendo a: [email protected]

L’Orto Botanico invece organizza per sabato 20 maggio alle 17.30, la presentazione del libro di Nicola Messina “Le intoccabili- viaggio tra i pericoli vegetali per l’escursionista”. Ingresso gratuito dalle mura urbane. Il 21 maggio, la mattina alle 11 e il pomeriggio alle 15.30, visite guidate a numero chiuso e al costo del biglietto di ingresso all’Orto, con prenotazione obbligatoria (tel.0583 442482).