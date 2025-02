"Giornalismo strumento vitale per la crescita"

"Con questa iniziativa vengono affrontati temi di grande rilevanza, come l’importanza della creatività e della riflessione nel contesto giornalistico, il ruolo del giornalismo nel rafforzare le convinzioni dei giovani e l’importanza dell’informazione per sviluppare un pensiero critico". Con queste parole Andrea Pacifici (nella foto) Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno (Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna) spiega l’adesione a Cronisti in Classe.

"La partecipazione – aggiunge Pacifici – a questa iniziativa può arricchire i giovani, permettendo loro di confrontarsi con questioni sociali e di affinare le proprie competenze comunicative. La pratica del giornalismo aiuta non solo a migliorare le capacità di analisi e sintesi, ma anche a comprendere le dinamiche che regolano l’informazione e i media. Questo aspetto è cruciale per la formazione di una personalità consapevole, capace di contribuire attivamente alla società. Il giornalismo diventa quindi un veicolo di dialogo e confronto, essenziale per una democrazia sana".

"E’ altrettanto importante – aggiunge Pacifici – un’informazione accurata e diversificata per la formazione di un pensiero critico. L’accesso a dati veritieri è fondamentale per una valutazione obiettiva e per evitare manipolazioni. Questo approccio è essenziale per formare cittadini informati, capaci di contribuire a una società basata sul dialogo e sulla comprensione reciproca. In sintesi, il giornalismo e l’informazione sono strumenti vitali per la crescita personale e sociale, in particolare per le nuove generazioni; con questa iniziativa pensiamo di poter contribuire fattivamente alla crescita e a una sana formazione delle nuove generazioni".