Giornalismo, che passione!. Il Corriere di Garfagnana

Abbiamo aderito con entusiasmo alla XIII edizione di “Cronisti in classe” con l’obiettivo principale di conoscere meglio la realtà che ci circonda attraverso il quotidiano La Nazione, in un viaggio alla ricerca di nuove conoscenze e strumenti di analisi. Facendo un sondaggio in classe abbiamo riscontrato che l’80% di noi si interessa alla cronaca, in particolare a quella locale. Allora, perché non approfondire anche la lettura del mensile “Corriere di Garfagnana? Per questo abbiamo incontrato l’archeologo Silvio Fioravanti, presidente della Pro loco di Castelnuovo Garfagnana, che cura la stampa e la diffusione e il direttore responsabile Dino Magistrelli.

Che funzione ha la Pro Loco?"Promuove iniziative ed eventi per valorizzare e fare conoscere il nostro Comune e la Garfagnana ai visitatori. Il Corriere di Garfagnana è uno strumento importante per raggiungere l’obiettivo di valorizzazione del nostro territorio".

Qual è il ruolo del direttore?"Tracciare ogni mese una linea di lavoro con l’editore e il coordinatore editoriale Alberto Cresti, coordinare la scelta degli articoli di cultura, storia locale, cronaca, sport, di carattere sociale, fare una scaletta delle priorità, in relazione agli eventi del territorio, alle problematiche, alle aspettative dei lettori. Infine scegliere le fotografie, leggere e visionare tutti gli scritti pervenuti".

Chi raccoglie le notizie? Gli argomenti vengono selezionati? Ci sono rubriche fisse?"Il Corriere di Garfagnana ha una ventina di fornitori di notizie che abitano nei 15 Comuni della Garfagnana. Direttore e collaboratori sono volontari. Cerchiamo di dare spazio a tutti. Ogni notizia è importante, ma c’è da tenere conto dello spazio che abbiamo nelle 20 pagine, che nella parte in basso riportano le inserzioni pubblicitarie, fondamentali per la sopravvivenza della testata. Perciò qualche articolo scivola al mese successivo. Ci sono poi diverse rubriche fisse ricordate nel sommario in prima pagina".

Dove avviene la stampa? Quanto tempo richiede preparare il mensile? Gli abbonati sono soltanto garfagnini?"La redazione è nella sede della Pro Loco e il lavoro in pratica dura alcune settimane. A fine mese facciamo il punto della situazione, per fare uscire il Corriere, che viene stampato dalla tipografia Amaducci di Diecimo, verso la metà di quello successivo. Il giornale viene inviato prevalentemente ad abbonati in Garfagnana e Valle del Serchio, ma viene spedito in tutta Italia e anche all’estero".