Giorgi, riqualificati i laboratori. Aule moderne e all’avanguardia

Riqualificati i laboratori dell’Istituto Giorgi di via Santa Chiara. Grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio per 520mila euro, le aule della succursale sono state oggetto di un intervento promosso dalla Provincia che sta concludendo i lavori di adeguamento strutturale e tecnologico.

L’intervento ha interessato diverse aree del complesso storico della ex Pia Casa di Beneficenza, con l’obiettivo di creare ambienti didattici moderni e tecnologicamente avanzati. L’ala nord dell’edificio, distribuita su due piani, è stata completamente rinnovata per ospitare laboratori innovativi e spazi dedicati all’insegnamento immersivo. I lavori, affidati alla ditta Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl, prevedono anche un miglioramento dell’accessibilità e del comfort, con la creazione di nuovi servizi igienici, la modernizzazione degli impianti elettrici e termici e l’installazione di sistemi di ventilazione e climatizzazione.

"Questo intervento rappresenta un’importante occasione per il nostro territorio – commentato il presidente Menesini – Non solo recuperiamo spazi in un edificio storico, ma li trasformiamo in ambienti adatti a una didattica all’avanguardia, grazie anche al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sempre sensibile alle necessità del mondo dell’istruzione".

La riqualificazione ha ricevuto l’importante riconoscimento da parte dell’ Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, inserendosi nel programma nazionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la creazione di "scuole del futuro". Gli spazi sono pensati per supportare la "formazione immersiva" dei docenti e per promuovere una didattica inclusiva e tecnologicamente avanzata. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità per gli studenti con disabilità fisiche e sensoriali, con soluzioni adatte a ipovedenti e ipoacusici, e alla possibilità di utilizzare i laboratori anche al di fuori dell’orario scolastico, favorendo così una didattica innovativa e flessibile".

