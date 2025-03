Giochi, relax ed area sensoriale. Il nuovo parco urbano di Marlia

C’era anche il presidente della Regione Giani, insieme ad un folto pubblico all’inaugurazione del nuovo parco urbano di Marlia realizzato dall’amministrazione comunale in un’area di circa 6 mila metri quadrati compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Giordano Del Chiaro, la giunta, il presidente del consiglio comunale, Luca Menesini, molti consiglieri comunali, il presidente della Capannori Servizi, Pierangelo Paoli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, Claudio Oliva dell’ Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Pierluigi Micheletti, comandante della stazione dei Carabinieri di Ponte a Moriano e don Agostino Banducci parroco della frazione che ha impartito la benedizione. Le associazioni hanno esibiito iloro labari: Donatori di sangue ‘Fratres di Marlia’, Misericordia di Marlia, associazione Combattenti e Reduci federazione provinciale e sezione Camigliano S.Gemma. I bambini della scuola dell’infanzia ’C. Collodi’ di Marlia che hanno realizzato alcuni disegni per colorare il nuovo "polmone verde" e che sono stati esposti per l’occasione. L’evento inaugurale è stato allietato dagli interventi musicali della Filarmonica ‘A. Catalani’ di Marlia, della banda spettacolo ‘La Campagnola’ e della Corale Santa Cecilia di Marlia.

La nuova grande area è stata realizzata con un investimento di circa 600 mila euro di cui 335mila euro provenienti da fondi Pnrr e 75mila euro provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la piantumazione di alberature e arbusti grazie al progetto di forestazione urbana denominato "Pianeta Terra – Alberi per il futuro" . "È con grande soddisfazione che mettiamo a disposizione della comunità di Marlia questa superficie ampia ed attrezzata e questa grande partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dimostra come questo nuovo spazio fosse atteso, – ha affermato il sindaco Giordano Del Chiaro – con caratteristiche innovative per la sua divisione in aree tematiche (giochi, relax, fitness) e per l’attenzione alla salvaguardia della biodiversità ed offre spazi per il relax dei cittadini, il gioco dei più piccoli e l’attività sportiva all’aperto, oltre ad essere un luogo di incontro e di aggregazione".

Massimo Stefanini