Giobbe Covatta porta a Porcari il suo Scoop-Donna sapiens

L’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara ospiterà sabato sera alle 21 l’ultimo appuntamento, e uno dei più attesi, della stagione teatrale organizzata dal Comune di Porcari e da Fondazione Toscana Spettacolo.

Sul palco salirà Giobbe Covatta con lo spettacolo Scoop - Donna sapiens, scritto insieme a Paola Catella e prodotto da Papero Srl. Con la sua ironia pungente e la capacità di far riflettere divertendo, Covatta affronta una domanda provocatoria: esistono esseri umani che possano dirsi superiori ad altri? La risposta è inappellabile: in natura, l’essere superiore è la femmina.

Per dimostrare questa tesi sono stati raccolti i pareri di esperti mondiali in ogni campo: dall’antropologo studioso di smartphone fossili al sociologo delle fiabe in cui la bella è sempre addormentata fino a Dio in persona, che si esprime tramite il suo profilo Instagram.

Giobbe Covatta dà vita a un racconto surreale, intelligente ed esilarante per dimostrare che il modo migliore per cambiare il mondo è ridere di sé stessi e dei luoghi comuni.

C’è dunqua una grande attesa per questo inedito show del noto comico e scrittore di origine pugliese, anche se cresciuto a Napoli e artisticamente nella scena dei cabaret milanesi dove ha debuttato a cavallo degli anni ottanta.

I biglietti sono disponibili al prezzo intero di 15 euro e ridotto per over 65 di 12 euro, mentre gli studenti universitari con carta Studente della Toscana e gli under 30 pagheranno 8 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 320 6320032 – 339 1513338 o scrivere una email a [email protected].