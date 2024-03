Addio a Gino Michelini, stella del calcio lucchese

Lucca, 13 marzo 2024 – E’ scomparso ieri mattina, a seguito di una malattia, Gino Michelini, conosciuto a Lucca per il suo passato calcistico. Avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 16 giugno. Figlio del campione rossonero Danilo, Gino Michelini ha militato nell’Astor Lucca da giovanissimo, approdò quindi al Genoa e, successivamente, la sua carriera continuò in Sicilia nel Marsala.

Dopo l’esperienza sportiva professionale, ha lavorato molti anni in ambito ospedaliero e con ragazzi disabili.

Era conosciuto in città anche per l’attività familiare della moglie Rita Del Mugnaio, storica ambulante di dolciumi lucchese.

Lascia la moglie Rita e i figli Daniele e Chiara, ma anche i nipoti Pablo e Rosa e il piccolo Nicola. La Cna di Lucca esprime cordoglio per la scomparsa del padre del vicepresidente dell’associazione Daniele Michelini, si stringe in un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia in questo momento di grande dolore.

La nomina di Daniele Michelini a vicepresidente Cna commercio su aree pubbliche era avvenuta nel maggio 2021. I funerali di Gino Michelini, suo padre, si terranno giovedì 14 marzo alle ore 16 nella chiesa dell’Arancio.